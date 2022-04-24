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08:00 24.04.2022

10 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Коронавирус Казахстан 24 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки выявили на троих заболевших COVID-19 больше, чем днем ранее. Инфицированных выявили в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте и в ВКО, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 24 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 3,

  • в Алматы – 5,

  • в Шымкенте – 1,

  • в ВКО – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 457 случаев.

13 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 4,

  • в Алматы - 6,

  • в Алматинской области - 2,

  • в Карагандинской области - 1.

Всего в стране выздоровело 1 290 988 человека от COVID-19.

Данияр Кунафин
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