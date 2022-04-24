08:00 24.04.2022
10 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки выявили на троих заболевших COVID-19 больше, чем днем ранее. Инфицированных выявили в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте и в ВКО, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 24 апреля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 3,
в Алматы – 5,
в Шымкенте – 1,
в ВКО – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 457 случаев.
13 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 4,
в Алматы - 6,
в Алматинской области - 2,
в Карагандинской области - 1.
Всего в стране выздоровело 1 290 988 человека от COVID-19.