10 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 24 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 3,

в Алматы – 5,

в Шымкенте – 1,

в ВКО – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 457 случаев.

13 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане - 4,

в Алматы - 6,

в Алматинской области - 2,

в Карагандинской области - 1.

Всего в стране выздоровело 1 290 988 человека от COVID-19.