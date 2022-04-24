Трамп: Из-за поведения Байдена США «движутся в ад»

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что пока президент США Джо Байден «кружит в растерянности» и «здоровается с воздухом», страна «катится в ад», сообщают «Известия».

У нас никогда не происходило ничего подобного. А сейчас, к сожалению, у нас есть президент, который абсолютно не представляет, что происходит! Он пожимает руку воздуху. Он растерянно кружит, сбитый с толку. Дональд Трамп

Он заявил, что при Байдене, спикере парламента Нэнси Пелоси и радикальных демократах все происходящее вернулось к девизу «Америка в последнюю очередь!», тогда как он всегда выступал под знаменем «Америка прежде всего!».

Факт в том, что выборы были мошенническими, украдены. А теперь нашу страну разрушают. Страну разрушают, страна катится в ад. Дональд Трамп

Трамп напомнил о моментах, когда Байден завершал выступление на каком-либо мероприятии странным приветственным жестом в пустоту. Так было в пригороде Сиэтла 21 апреля, где американский лидер в колледже «Грин Ривер» выступил с речью, после чего помахал в зал рукой, развернулся и протянул ладони в приветственном жесте в пустоту.

14 апреля подобным жестом Джо Байден завершил выступление в Гринсборо, Северная Каролина. После благословения слушателей фразой «Да благословит вас всех бог» он обернулся и подал руку пустоте.