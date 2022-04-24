09:43 24.04.2022
89 казахстанцев лечатся от КВИ в стационарах
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали семь новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 24 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1704 человека (809 КВИ+ и 895 КВИ-), из них:
в стационарах – 89,
на амбулаторном уровне – 1615.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 8,
в состоянии крайней степени тяжести – 0,
на аппарате ИВЛ – 1.
Фото: Минздрав РК