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09:43 24.04.2022

89 казахстанцев лечатся от КВИ в стационарах

Коронавирус Казахстан 24 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали семь новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 24 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1704 человека (809 КВИ+ и 895 КВИ-), из них:

  • в стационарах – 89,

  • на амбулаторном уровне – 1615.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 8,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 0,

  • на аппарате ИВЛ – 1.

Коронавирус Казахстан 24 апреля

Фото: Минздрав РК

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