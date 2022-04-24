89 казахстанцев лечатся от КВИ в стационарах

На 24 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1704 человека (809 КВИ+ и 895 КВИ-), из них:

в стационарах – 89,

на амбулаторном уровне – 1615.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 8,

в состоянии крайней степени тяжести – 0,

на аппарате ИВЛ – 1.