Врач рассказала об опасности чрезмерного употребления яиц после Пасхи

Чрезмерное употребление яиц, особенно после длительного поста перед Пасхой, может привести к обострению панкреатита и желчекаменной болезни. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова, сообщает URA.RU

По ее словам, яйца – это достаточно тяжелый продукт, плюс в них много холестерина. Если их употреблять сваренными вкрутую и в больших количествах, то возникнет большая нагрузка на печень.

Как правило, проблемы из-за чрезмерного употребления яиц возникают из-за того, что за время поста перед Пасхой организм перестает вырабатывать достаточное количество ферментов, которые способны переваривать сложную пищу животного происхождения. В итоге люди могут столкнуться с обострением желчекаменной болезни и панкреатита, с различными кишечными проблемами. Особенно если в большом количестве съесть яйца и куличи. Дарья Русакова

Врач-диетолог посоветовала за один прием употреблять не больше двух яиц. Выходить из длительного поста нужно постепенно, употреблять пищу небольшими порциями, за прием съедать не больше двух яиц, а лучше – одно.

Так как в комбинации с куличами и пасхой получается большая нагрузка на организм белками, углеводами, жирами. И больше всего здесь страдают те, у кого есть предрасположенность к панкреатиту, нарушениям органов ЖКТ, желчекаменной болезни, а также пожилые люди, так как у них нарушена моторная функция желудочно-кишечного тракта и ферментная система работает не на должном уровне. Поэтому для них уже перебор – съесть за один прием больше двух яиц и свыше 300 граммов кулича. Дарья Русакова

Светлое Христово Воскресение православные верующие отмечают в этом году 24 апреля. Одними из главных элементов пасхальной трапезы являются крашеные куриные яйца, символизирующие возрождение жизни. Светлому Христову Воскресению предшествует большой пост, который длится семь недель.

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