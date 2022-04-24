Скорпионы напугали жителей села в Атырауской области

«Нашествием» скорпионов в селе Еркинкала сняли на видео, сообщает Мой Город.

По словам эколога НПО «Глобус» Галины Черновой, ничего удивительного в этом нет. В прошлом году в это же время их видели в селах Жумыскер и Нурсай.

Смертельно опасен укус черного скорпиона, который обитает в Африке. В Атырау же можно заметить пестрого скорпиона, укус которого не так страшен.

Укус пестрых скорпионов можно сравнить с укусом пчелы. Больно, на месте укуса ощущение, будто воткнули раскаленную иглу, и так в течение нескольких часов, потом боль стихает, симптомов отравления нет. Правда опасным укус скорпионов может быть для младенцев. Галина Чернова

Они могут прятаться в обуви человека, поэтому следует быть внимательными.