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15:46 24.04.2022

Скорпионы напугали жителей села в Атырауской области

Атырауская область скорпионы Фото: pixabay
Смертельно опасен укус черного скорпиона, который обитает в Африке. В Атырау же можно заметить пестрого скорпиона, укус которого не так страшен, сообщает Zakon.kz.

«Нашествием» скорпионов в селе Еркинкала сняли на видео, сообщает Мой Город.

По словам эколога НПО «Глобус» Галины Черновой, ничего удивительного в этом нет. В прошлом году в это же время их видели в селах Жумыскер и Нурсай.

Смертельно опасен укус черного скорпиона, который обитает в Африке. В Атырау же можно заметить пестрого скорпиона, укус которого не так страшен.

Укус пестрых скорпионов можно сравнить с укусом пчелы. Больно, на месте укуса ощущение, будто воткнули раскаленную иглу, и так в течение нескольких часов, потом боль стихает, симптомов отравления нет. Правда опасным укус скорпионов может быть для младенцев. Галина Чернова

Они могут прятаться в обуви человека, поэтому следует быть внимательными.

Данияр Кунафин
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