15:46 24.04.2022
Скорпионы напугали жителей села в Атырауской области
Фото: pixabay
Смертельно опасен укус черного скорпиона, который обитает в Африке. В Атырау же можно заметить пестрого скорпиона, укус которого не так страшен, сообщает Zakon.kz.
«Нашествием» скорпионов в селе Еркинкала сняли на видео, сообщает Мой Город.
По словам эколога НПО «Глобус» Галины Черновой, ничего удивительного в этом нет. В прошлом году в это же время их видели в селах Жумыскер и Нурсай.
Смертельно опасен укус черного скорпиона, который обитает в Африке. В Атырау же можно заметить пестрого скорпиона, укус которого не так страшен.
Укус пестрых скорпионов можно сравнить с укусом пчелы. Больно, на месте укуса ощущение, будто воткнули раскаленную иглу, и так в течение нескольких часов, потом боль стихает, симптомов отравления нет. Правда опасным укус скорпионов может быть для младенцев. Галина Чернова
Они могут прятаться в обуви человека, поэтому следует быть внимательными.