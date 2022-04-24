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15:59 24.04.2022

В Японии подтвердили гибель 10 туристов при крушении круизного судна

Япония круизное судно кораблекрушение Фото: pixabay
На борту судна находились 24 пассажира, в том числе двое детей, а также капитан и матрос. Сообщение о бедствии поступило утром 23 апреля, сообщает Zakon.kz.

Японские врачи подтвердили смерть десяти человек с пропавшего в субботу круизного судна «KAZU 1», подававшего сигнал о затоплении, сообщает Kyodo.

Инцидент произошел, когда лодка находилась в водах у водопада Кашуни, популярного живописного места недалеко от оконечности полуострова Сиретоко, примерно в 27 км к северо-востоку от порта.

На борту судна находились 24 пассажира, в том числе двое детей, а также капитан и матрос. Сообщение о бедствии поступило утром 23 апреля.

По данным местного рыболовного кооператива, в последние дни температура воды в этом районе составляла от 2°C до 4°C. Накануне в регионе наблюдались высокие волны и сильный ветер.

Премьер-министр страны Фумио Кисида прервал свою рабочую поездку на юго-западе страны и экстренно вернулся в Токио для координации действий.

Данияр Кунафин
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