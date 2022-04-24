ВОЗ зафиксировала случаи неизвестного гепатита у детей в 12 странах

Как следует из заявления ВОЗ, по состоянию на 21 апреля острый гепатит неизвестного происхождения выявлен в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки, передает РИА Новости.

На данный момент имеются сведения об одном смертельном исходе. В Великобритании зарегистрировано 114 случаев, 13 случаев – в Испании, 12 – в Израиле, 9 – в США, 6 – в Дании. Менее 5 случаев выявлено в Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Франции, Румынии и Бельгии.

Как уточнили эксперты, возраст заболевших – от месяца до 16 лет. Около 10% пациентов потребовалась трансплантация печени.

Организация также заявила, что «вирусы гепатита типа A, B, C, E и D не обнаружены ни в одном из этих случаев».

Как минимум в 74 случаях был выявлен аденовирус, у 18 человек при молекулярном тестировании обнаружили аденовирус группы F (тип 41).

SARS-CoV-2 был идентифицирован в 20 случаях среди тех, кто был протестирован. Кроме того, у 19 человек была обнаружена коинфекция SARS-CoV-2 и аденовируса. Заявление ВОЗ

Во многих случаях проявлялись желудочно-кишечные симптомы, в том числе боль в животе, а также диарея, рвота, предшествующие развитию тяжелого острого гепатита.