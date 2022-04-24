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20:48 24.04.2022

Эрдоган и Зеленский обсудили возможные переговоры между Украиной и Россией

Переговоры по телефону Фото: president.gov.ua
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию в стране, сообщает Zakon.kz.

В канцелярии турецкого главы государства отметили, что Турция готова оказать всю необходимую поддержку в рамках переговорного процесса между РФ и Украиной.

В ходе телефонных переговоров [с президентом Украины Владимиром Зеленским] обсуждались последние события в войне между РФ и Украиной, а также переговорный процесс. Президент Эрдоган выразил готовность оказать всю возможную помощь в переговорном процессе и оказать необходимую поддержку, включая посредническую роль. Сообщение в Twitter

Кроме того, Эрдоган «выразил принципиальный позитивный настрой» по теме гарантов безопасности Украины.

Зеленский, в свою очередь, выказал Эрдогану необходимость немедленного обмена заблокированных военных на заводе «Азовсталь». Кроме того, президенты говорили об обороноспособности Украины и об оказавшейся под угрозой глобальной пищевой безопасности из-за блокирования судоходства в Черном море.

Ранее Эрдоган заявил, что будет добиваться встречи президента России Владимира Путина и Зеленского в Турции.

22 апреля Минобороны России сообщило о «нормализации» обстановки в Мариуполе. Из сообщения ведомства следовало, что в городе остался единственный очаг сопротивления — заблокированные украинские военные на комбинате «Азовсталь».

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Зеленский Владимир Эрдоган Реджеп Тайип Турция Украина
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