21:11 24.04.2022
Казахстанские гимнастки завоевали бронзовую медаль в Баку
Фото: olympic.kz/
Команда Казахстана в групповых упражнениях по художественной гимнастике взяла «бронзу» этапа Кубка мира в Баку, сообщает Zakon.kz.
Как передает Olympic.kz, успеха спортсменки добились в финале упражнений с мячами/лентами.
Золотая медаль у команды Италии, на втором месте – спортсменки из Японии.
В многоборье принимали участие 14 команд со всего мира, 8 лучших команд смогли пройти в финал турнира.
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