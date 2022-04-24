Казахстанские гимнастки завоевали бронзовую медаль в Баку

Как передает Olympic.kz, успеха спортсменки добились в финале упражнений с мячами/лентами.

Золотая медаль у команды Италии, на втором месте – спортсменки из Японии.

В многоборье принимали участие 14 команд со всего мира, 8 лучших команд смогли пройти в финал турнира.

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