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21:11 24.04.2022

Казахстанские гимнастки завоевали бронзовую медаль в Баку

Бронзовая медаль, Баку Фото: olympic.kz/
Команда Казахстана в групповых упражнениях по художественной гимнастике взяла «бронзу» этапа Кубка мира в Баку, сообщает Zakon.kz.

Как передает Olympic.kz, успеха спортсменки добились в финале упражнений с мячами/лентами.

Золотая медаль у команды Италии, на втором месте – спортсменки из Японии.

В многоборье принимали участие 14 команд со всего мира, 8 лучших команд смогли пройти в финал турнира.

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Константин Вноровский
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