Премьер Австралии назвал «красной линией» военную базу КНР на Соломоновых островах

Телеканал ABC приводит слова австралийского политика.

Работая вместе с нашими партнерами в Новой Зеландии и, разумеется, в США, я придерживаюсь той же "красной линии", что и США, когда речь идет об этих вопросах. У нас не будет китайских военно-морских баз в нашем регионе, на нашем пороге. Премьер-министр страны Скотт Моррисон

По его словам, кроме Австралии и США, Фиджи и Папуа – Новая Гвинея разделяют эту обеспокоенность.

При этом Моррисон не уточнил, на что пойдет Австралия в случае, если КНР пересечет эту «красную черту».

Вице-премьер Австралии Барнаби Джойс также выразил мнение, что это островное государство, подписав соглашение с Пекином, ставит под угрозу собственный суверенитет. Канберра будет расценивать создание китайской базы на данной территории как «тактика запугивания», подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь рассказал о подписании рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Соломоновыми островами.

В ноябре прошлого года в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты расширят военную инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана в рамках стратегии сдерживания Китая.

20 апреля министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что правительству США следует прекратить недооценивать решимость и способности Китая в сфере защиты национальных интересов.