00:32 25.04.2022
Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции
Фото: Instagram/marine_lepen
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила с фактическим признанием своего поражения на выборах, сообщает Zakon.kz.
Как передает РИА Новости, несмотря на это, Ле Пен заявила, что считает свой результат победой, а также пообещала выполнять свои обязательства перед гражданами страны.
Согласно предварительным подсчетам голосов, действующий глава государства Эммануэль Макрон набирает порядка 57%. Ранее публиковавшиеся данные exit poll также отдавали победу Макрону.
Выборы президента во Франции: появились первые результаты
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