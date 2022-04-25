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Законодательство РК
00:32 25.04.2022

Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции

Признала поражение Фото: Instagram/marine_lepen
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила с фактическим признанием своего поражения на выборах, сообщает Zakon.kz.

Как передает РИА Новости, несмотря на это, Ле Пен заявила, что считает свой результат победой, а также пообещала выполнять свои обязательства перед гражданами страны.

Согласно предварительным подсчетам голосов, действующий глава государства Эммануэль Макрон набирает порядка 57%. Ранее публиковавшиеся данные exit poll также отдавали победу Макрону.

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