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08:24 25.04.2022

1685 казахстанцев продолжают лечиться от COVID-19

Коронавирус Казахстан 25 апреля Фото: pixabay
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали восемь новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 25 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1685 человек (808 КВИ+ и 877 КВИ-), из них:

  • в стационарах – 86,

  • на амбулаторном уровне – 1599.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 8,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 0,

  • на аппарате ИВЛ – 1.

Коронавирус Казахстан 25 апреля

Фото: Минздрав РК

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