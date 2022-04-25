08:24 25.04.2022
1685 казахстанцев продолжают лечиться от COVID-19
Фото: pixabay
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали восемь новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 25 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1685 человек (808 КВИ+ и 877 КВИ-), из них:
в стационарах – 86,
на амбулаторном уровне – 1599.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 8,
в состоянии крайней степени тяжести – 0,
на аппарате ИВЛ – 1.
Фото: Минздрав РК