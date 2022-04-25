1685 казахстанцев продолжают лечиться от COVID-19

На 25 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1685 человек (808 КВИ+ и 877 КВИ-), из них:

в стационарах – 86,

на амбулаторном уровне – 1599.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 8,

в состоянии крайней степени тяжести – 0,

на аппарате ИВЛ – 1.