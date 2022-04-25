Осужденный получил три года тюрьмы за нападение на сотрудников СИЗО в Нур-Султане

Сотрудники учреждения потребовали вернуться в камеру. Однако мужчина продолжал нарушать режим содержания и оказал сопротивление. Дебошир нанес удары кулаками по лицу, причинив легкий вред сотрудникам СИЗО.

Мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 429 УК РК. Ему назначили наказание: лишение свободы сроком на три года с отбыванием в колонии общего режима.