09:45 25.04.2022
Осужденный получил три года тюрьмы за нападение на сотрудников СИЗО в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В одном из СИЗО города Нур-Султана были нарушены требования правил внутреннего распорядка. Арестованный мужчина выбежал из камеры, начал кричать и бегать по коридору, передает Zakon.kz
Сотрудники учреждения потребовали вернуться в камеру. Однако мужчина продолжал нарушать режим содержания и оказал сопротивление. Дебошир нанес удары кулаками по лицу, причинив легкий вред сотрудникам СИЗО.
Мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 429 УК РК. Ему назначили наказание: лишение свободы сроком на три года с отбыванием в колонии общего режима.
Нарушитель должен был получить наказание за преступление, предусмотренное ст. 190 УК РК, не связанное с изоляцией от общества, – ограничение свободы сроком на три года с установлением пробационного контроля, но, оказав сопротивление и неповиновение сотрудникам учреждения, направился в места лишения свободы.Начальник департамента Даулет Рахимбеков