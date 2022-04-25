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Законодательство РК
10:04 25.04.2022

На какую недвижимость можно получить техпаспорт БТИ в электронной форме

выдача техпаспортов БТИ Фото: Zakon.kz
На сайте электронного правительства казахстанец задал вопрос по поводу выдачи электронных техпаспортов на недвижимость и их дубликатов, сообщает Zakon.kz.

На портале eGov есть такая электронная услуга – получение технического паспорта БТИ и получение дубликата плана БТИ. Но после подачи на портале данной электронной услуги нужно все равно идти и забирать нарочно техпаспорта БТИ. Прошу вас дать разъяснение по данному вопросу, – написал житель Алматы.

Как отметили в Министерстве юстиции РК, на сегодняшний день получить электронный технический паспорт можно только на следующие объекты недвижимости: квартиры, комнаты в общежитиях, индивидуальные гаражи и дачные строения. Результат этой услуги можно получить в личном кабинете портала электронного правительства.

Документ заверяется электронной цифровой подписью исполнителей и руководителей филиалов Госкорпорации и равнозначен подписанному техническому паспорту на бумажном носителе.

Кроме того, в сервисе «Цифровые документы» мобильного приложения eGovMobile реализована функция по просмотру ЭТП, по аналогии с удостоверением личности, т.е. собственники недвижимого имущества, у кого имеется ЭТП, могут просмотреть или распечатать ЭТП для предоставления по месту требования.

Вместе с тем, говорится в ответе, Министерство юстиции совместно с НАО ГК «Правительство для граждан» прорабатывает вопрос по выдаче электронного технического паспорта на остальные объекты недвижимости (имущественные комплексы, нежилые объекты и др.) и выдаче дубликата технического паспорта на объекты недвижимости в электронной форме (квартиры, комнаты в общежитиях, частные дома, дачи и гаражи, парковочные места).

Лариса Черненко
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