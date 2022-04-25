Полицейские задержали наркосбытчиков в Жамбылской области и в двух городах страны

В Жамбылской области на трассе возле села Айша-Биби остановлена автомашина BMW X-5, в салоне обнаружены восемь мешков с марихуаной общим весом 200 кг. Также Жамбылские полицейские изъяли более 160 кг наркотиков у жителя Шу. В ходе обыска на чердаке обнаружено и изъято восемь мешков с марихуаной. Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек

Другого наркосбытчика с крупной партией марихуаны задержали полицейские столицы в поселке Мичурино.

По словам представителя МВД, в постройках для хранения угля частного дома было обнаружено четыре мешка с марихуаной весом более 42 кг.

Свою причастность к незаконному хранению запрещенных средств хозяин дома отрицал, однако в ходе личного досмотра у него было обнаружено наркотическое вещество — гашиш. При обыске дома с помощью служебно-розыскных собак в уборной было обнаружено 35 свертков с гашишом, подготовленных к реализации. Количество изъятых наркотических средств – 8,5 тыс. разовых доз для наркопотребления. Их стоимость на черном рынке составила бы 25 млн тенге. Шугыла Турлыбек

Также, как сообщили на брифинге, полицейскими Мангистауской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана жительница Актау, у которой изъят синтетический наркотик мефедрон и мобильный телефон с геолокациями мест закладок.

Отмечается, что на сегодня в отношении задержанных проводится досудебное расследование и ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению других лиц, причастных к этим преступлениям.