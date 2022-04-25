11:55 25.04.2022
Уровень безработицы вырос в селах Казахстана
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Депутат Мажилиса Альберт Рау отметил, что одним из самых актуальных вопросов сельской местности является занятость населения и увеличение его доходов. Однако численность занятых на селе с каждым годом снижается, передает корреспондент Zakon.kz.
По итогам 2020 года в целом по стране уровень безработицы в сельской местности составил 4,8%. Мы должны понимать, что за счет государства можем решить действительно все: отремонтировать улицы, школы, подвести воду. Но если не будет стабильного дохода у жителя села, то будем иметь то, что имеем – я говорю о миграции. Альберт Рау
По данным депутата, на сегодняшний день занятых на селе 3,6 млн человек. По сравнению с 2019 годом показатель снизился на 2,7%. В свою очередь, численность самозанятого населения составляет около 1,2 млн человек – это 34% от экономически активного населения.
Прорыва и ясных планов по вовлечению самозанятого населения и безработных на селе нет, – считает Альберт Рау.
Мажилисмен добавил, что также особое внимание необходимо обратить на сельскую молодежь, среди которой безработица заметно выше, чем в городе.
Именно поэтому в настоящее время сельская молодежь в своем большинстве уезжает в город в поисках лучшей жизни. У них недостаточный уровень профессионального образования и они не могут устроиться на хорошую работу. Но есть примеры, когда такая же молодежь получает хорошие доходы, проживая и работая на селе.Альберт Рау
Ранее мажилисмен заявил, что отсутствие системности в финансировании проектов, в частности «Ауыл – Ел бесігі», приводит к распылению бюджетных средств, отсутствию конечных результатов и возникновению социальной напряженности.