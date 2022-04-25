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12:08 25.04.2022

Житель Атбасара три месяца майнил криптовалюту

Атбасар, житель, криптовалюта, оборудование, полиция, комментарий Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
Полицейские в доме у жителя Атбасара обнаружили оборудование для добычи криптовалюты. Мужчина признался, что три месяца занимался майнингом электронной валюты, передает Zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте полиции, 24 апреля сотрудниками отдела криминальной полиции Атбасарского РОП в одном из частных домов районного центра обнаружено оборудование для добычи криптовалюты: два экземпляра исправного специализированного оборудования «айтмайнер», а также девять штук оборудования для айтмайнеров, другая вспомогательная техника.

Владельцем оборудования оказался 29-летний житель Атбасарского района – программист. По признанию мужчины, добычей криптовалюты у себя дома он занимается на протяжении трех месяцев.Пресс-служба ДП Акмолинской области

В ведомстве отметили, что в настоящее время по данному факту проведена проверка, материалы дела переданы в управление государственных доходов для составления административного протокола.

25 марта сообщалось, что в Казахстане ужесточается нормативное регулирование майнинга.

Динара Халдарова
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