Житель Атбасара три месяца майнил криптовалюту

Как уточнили в областном департаменте полиции, 24 апреля сотрудниками отдела криминальной полиции Атбасарского РОП в одном из частных домов районного центра обнаружено оборудование для добычи криптовалюты: два экземпляра исправного специализированного оборудования «айтмайнер», а также девять штук оборудования для айтмайнеров, другая вспомогательная техника.

Владельцем оборудования оказался 29-летний житель Атбасарского района – программист. По признанию мужчины, добычей криптовалюты у себя дома он занимается на протяжении трех месяцев. Пресс-служба ДП Акмолинской области

В ведомстве отметили, что в настоящее время по данному факту проведена проверка, материалы дела переданы в управление государственных доходов для составления административного протокола.

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