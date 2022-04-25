На руководителей госпредприятий хотят возложить ответственность за неисполнение плана

В частности, предусматривается, что руководители государственных предприятий и юридических лиц c участием государства несут ответственность за достижение плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности объекта.

План развития – документ, определяющий основные направления деятельности и показатели финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия, акционерного общества и товарищества с ограниченной ответственностью, контрольный пакет акций (доля участия в уставном капитале) которого принадлежит государству, на пятилетний период.

Также говорится, что предлагается возложить дисциплинарную ответственность за неисполнение плановых показателей плана развития, плана мероприятий, повлекшее убыточность либо получение убытка больше запланированного, на руководителей государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием.

Уполномоченный орган по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления (местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, аппараты акима города районного значения, села, поселка, сельского округа), исходя из отчета о результатах деятельности, рассматривает вопрос и выносит решение о дисциплинарном взыскании ответственных руководителей государственных предприятий и юридических лиц c участием государства, согласно Трудовому кодексу РК. Проект приказа

Как поясняется, изменения вносятся на основании проведенного анализа эффективности национальных компаний и государственных предприятий, получивших убыток, с рассмотрением ответственности их руководителей, разъяснением причин и принятием общих правил.

В связи с чем предлагается предусмотреть ответственность руководителя квазигосударственного сектора за понесенные убытки в виде дисциплинарного характера, – говорится в документе.

Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» до 11 мая 2022 года.