Сотрудники «КазМунайГаза» приняли участие в общегородском субботнике в столице

Более 100 сотрудников КМГ занимались уборкой мусора на территории лесополосы вдоль трассы, ведущей в город Косшы. Для этого участников обеспечили инструментами (лопатами, граблями, перчатками и мешками для мусора) и перед началом субботника провели инструктаж по технике безопасности.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

Субботник КМГ прошел параллельно с другими экологическими мероприятиями в городе, где, помимо уборки территории, высаживали деревья.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

«КазМунайГаз» придает большое значение заботе об окружающей среде, и очистка нашего города от мусора и стихийных свалок – прекрасная возможность это доказать. Мы и наши дочерние организации в регионах ежегодно принимаем участие в общегородских субботниках и других экологических мероприятиях, таких как посадка деревьев, например. Также мы ведем несколько собственных экологических проектов, последний из которых направлен на рекультивацию полей испарения площадью 860 гектаров на территории Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Директор департамента охраны труда и окружающей среды АО НК «КазМунайГаз» Кайрат Сактаганов

Кроме этого, КМГ до конца 2024 года завершит работы по утилизации исторических нефтесодержащих отходов и очистке нефтезагрязненных земель в регионах присутствия. Соответствующий меморандум о сотрудничестве компания подписала ранее с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Так, с 2019 по 2021 год объем работ составил 1,4 млн тонн, в том числе в рамках меморандума – 1 млн тонн.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

Напомним, 2021 год был объявлен в КМГ Годом экологии – для повышения внимания к природоохранной деятельности. В текущем и последующие годы компания намерена снижать воздействие на окружающую среду и продолжать идти по пути экологически ответственного бизнеса.