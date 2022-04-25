Как приумножить заработок – глава МНЭ озвучил несколько лайфхаков для сельчан

Понятно, что люди хотят иметь постоянный заработок. Ради этого уезжают в большие города. Но со своей стороны и предпринимательство должно, наверное, предпринимать меры, чтобы создавать рабочие места в сельских населенных пунктах. Особенно – в опорных, спутниковых. Вопрос очень комплексный, сразу и не ответишь. Я бы хотел посоветовать искать возможности для зарабатывания. Те люди, которые хотят заработать, найдут такие возможности, в том числе, не обращаясь к государству. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

Далее глава МНЭ озвучил несколько лайфхаков для тех, кто хочет приумножить свой заработок.

Главный лайфхак – не лениться, находить возможности для заработка, стремиться к получению образования. Думаю, многие из нас сталкивались с принципами меритократии, когда люди занимались и работали над собой – они имеют успех. Таких примеров в Казахстане много. Надо учиться, надо работать над собой. Это, я думаю, самый главный лайфхак. Алибек Куанытров

Министр отметил, что, к сожалению, есть примеры, когда некоторые отказываются работать и за 200-250 тыс. тенге, в то время как у других и таких денег нет.

Ранее во время правительственного часа в Мажилисе депутат Альберт Рау озвучил ряд проблем в проекте «Ауыл – Ел бесігі», направленном на развитие сел.