Samsung Galaxy участвует в конкурсе талантов Центральной Азии в качестве партнера

В чем особенность проекта?

В нем нет никаких ограничений! – подчеркивает генеральный продюсер шоу Серик Акишев. – Участники могут показать свой талант в любом возрасте и в любом жанре.

Среди выступающих – акробаты, певцы, танцоры, фокусники, силачи... По сути, кто угодно, способный удивить, а еще лучше – шокировать публику своим потрясающим, уникальным номером.

Фото: Central Asia’s Got Talent

В конкурсе участвуют таланты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, а во втором сезоне присоединился Азербайджан. В жюри – известные и популярные шоумены из стран Центральной Азии.

Предыдущие выпуски, как и эксклюзивные материалы со съемочной площадки, можно посмотреть на видеохостинге Aitube.

Фото: Central Asia’s Got Talent

Got Talent – ставший популярным по всему миру формат британской компании Fremantle, созданный продюсером Саймоном Коуэллом. Внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое успешное реалити-шоу в мире.

Фото: Central Asia’s Got Talent

Проекту Central Asia’s Got Talent с самого запуска оказывает поддержку Samsung Galaxy со смартфонами Z Fold3, S21FE и новой флагманской серией S22. Для бренда это идеальная площадка, где можно напомнить людям о том, что всегда можно расширить границы возможного, жить полной жизнью и раскрыть свой потенциал окружающему миру.

Фото: Central Asia’s Got Talent

К свершениям, в первую очередь, вдохновляют новинки Galaxy: складной Z Fold3 с гораздо более расширенными, чем у традиционного форм-фактора, возможностями; быстрый, функциональный и выгодный S21FE, а также мощный флагманский S22 Ultra, чья система камер уровня PRO способна удивить даже опытных фотографов.

Партнерский материал