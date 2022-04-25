Захват здания акимата Алматинской области: в беспорядках участвовало более 400 человек

Продолжается работа по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и участников январских событий. 4 января в Алматинской области гражданин А. и ранее судимый за преступление против личности С. вступили в сговор по организации погромов, уничтожению имущества и совершению насилия в отношении представителей власти. Заместитель начальника Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов

На следующий день, по словам Килымжанова, указанные лица через социальные сети в одном из микрорайонов Талдыкоргана собрали более 400 человек, в этом месте для них провели подробный инструктаж по захвату акимата области.

Затем организованной массой двинулись в район центральной площади, где по пути следования вооружились камнями и металлическими прутьями. С помощью подручных средств агрессивная толпа прорвала оцепление полицейских, подожгла здание акимата области. Заместитель начальника Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов

Замначальника добавил, что участники нападения не остановились на достигнутом, почувствовали свою безнаказанность и пошли на захват здания Управления полиции Талдыкоргана.

По информации ведомства, в результате их преступных действий здание полиции было уничтожено на 80%.