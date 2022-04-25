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15:46 25.04.2022

В Генпрокуратуре озвучили ход расследования гибели людей в двух областях

Беспорядки, Казахстан, январь 2022 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области в период беспорядков погибли 16 человек, в том числе пять сотрудников правопорядка, а в Восточно-Казахстанской области погибли семь граждан, сообщил на брифинге заместитель начальника Первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент Zakon.kz.

Килымжанов напомнил, что с 6 по 19 января 2022 года в Алматинской области сохранялся красный уровень террористической опасности и проводилась антитеррористическая операция, но в это время вооруженные преступники продолжали совершать нападения и посягать на жизнь сотрудников правопорядка.

По словам замначальника Первой службы Генпрокуратуры, именно с 6 по 8 января зафиксированы факты гибели граждан, идет расследование.

По факту нанесения телесных повреждений Мукашеву (отцу троих детей) при его задержании, повлекших его смерть, расследованием занимаются специальные прокуроры. С санкции суда по данному делу арестованы два сотрудника правоохранительных органов. В период январских событий в Восточно-Казахстанской области в двух крупных городах одномоментно шли столкновения 2500 агрессивно настроенных людей и полиции. В результате 5 января был захвачен акимат Семея, повреждено 12 полицейских машин, угнано специальное транспортное средство «Тигр». Телесные повреждения получили 124 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Заместитель начальника Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов

Спикер добавил, что в Усть-Каменогорске нападавшими повреждены здания акимата, банка, магазина техники, коммерческие помещения и 10 единиц служебного автотранспорта. Полностью уничтожен стационарный пост полиции «Бекет-2».

В указанный период в области погибли семь граждан. Трое погибли в здании полиции – расследованием занимаются специальные прокуроры. По фактам смерти четырех лиц расследование проводится органами полиции.Заместитель начальника Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов
Айша Тулеубекова
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