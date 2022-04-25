Казахстан стремится к международным стандартам в области прав человека — Зульфия Байсакова

Поправки, предлагаемые экспертами рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, призваны закрепить неподотчетность омбудсмена государственным органам и должностным лицам, а также гарантии неприкосновенности уполномоченного по правам человека.

Роль уполномоченного по правам человека достаточно высока в том, чтобы поддерживать статус независимости и независимого человека. Он должен защищать с точки зрения равных прав и возможностей любого человека. Важно, чтобы на него не оказывалось давления, не велось преследование за то, что он продвигает интересы, допустим, человека, подвергшегося насилию. Это общепринятая практика во всем мире, и, конечно, Казахстан стремится к международным стандартам. Зульфия Байсакова

Спикер привела в пример, что в Литве имеет значение даже рост и вес омбудсмена, так как его защищают от внезапного похищения.

Вот такое отношение к уполномоченному в мире с точки зрения создания независимости и обеспечения его безопасности. Зульфия Байсакова

22 апреля 2022 года в Акорде под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Глава государства указал на важную роль поправок, касающихся обеспечения прав человека.