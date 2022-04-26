АРРФР объявляет о начале отбора кандидатов для зачисления в кадровый резерв

Приглашаем талантливых и перспективных выпускников вузов и квалифицированных специалистов с опытом работы, – говорится в сообщении.

Ключевыми критериями при выборе кандидатов будут являться: соответствующее образование, высокий уровень квалификации, опыт работы, наличие международных сертификатов, а также потенциал кандидата.

Выбор лучших будет обеспечен путем поэтапного подхода: На 1-м этапе кандидатам будет предложено представить резюме и эссе. На 2-м этапе кандидаты, отобранные по итогам рассмотрения резюме и эссе, будут приглашены (посредством электронной почты или телефона, указанных в резюме кандидата) на собеседование с руководителями заинтересованных подразделений агентства.

Победители отбора зачисляются в кадровый резерв агентства и в течение года могут быть трудоустроены в агентство.

Утвержденный список лиц, зачисленных в кадровый резерв агентства, размещается на официальном интернет-ресурсе агентства. Информация по должностям и требования к ним прилагается.

С информацией о направлениях деятельности структурных подразделений агентства вы можете ознакомиться на официальном интернет-ресурсе, пройдя по ссылке.

Для участия в отборе в период с 18 апреля по 17 мая 2022 года (включительно) вам необходимо на официальном сайте агентства: скачать шаблон электронной версии «Резюме» (далее – шаблон); заполнить шаблон согласно требованиям (строки не добавляются и не удаляются); отправить шаблон резюме с фотографией в формате Word на электронные адреса: Anara.Pavanova@finreg.kz, Assel.Yermekova@finreg.kz, cv@finreg.kz.

Информацию по трудоустройству, об этапах отбора можно получить по телефонам:

8 (727) 237-1228, 237-1236, 237-1235, e-mail: Anara.Pavanova@finreg.kz, Gulzhan.Aimanbetova@finreg.kz, Assel.Yermekova@finreg.kz.