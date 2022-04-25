Артем Резников: Выиграю Гран-при и все лиги будут открыты для меня

Первый бой Резникова состоится 17 июня в Сочи.

Казахстанский боец, амбассадор онлайн-букмекера №1 в Казахстане Parimatch, возвращается в октагон после двухлетнего перерыва. Его соперник, 33-летний бразилец Дави Рамос, выступал в UFC вплоть до 2020 года с 10 победами и четырьмя поражениями. Резников заявил, что видит в Рамосе достойного противника.

Рамос заслуженно считается звездой грэпплинга. Он выигрывал и Джеффа Монсона в его лучшие годы, и Фабрисио Вердума. К тому же, он неплохо выступал в UFC. Рамос – единственный за последние пять лет боец, который проиграл Махачеву по очкам. А Махачев претендует на пояс UFC – дать ему достойный отпор и не проиграть досрочно многого стоит. Артем Резников

Подготовка к бою идет полным ходом. Резников поспешил заверить болельщиков в том, что полностью восстановился после травмы и готов доказать это на деле.

Первый этап подготовки я провел в Осетии, дальше буду тренироваться уже дома, в Алматы. Травма особо не беспокоит. Моментами напоминает о себе, но это не критично. У каждого профессионального бойца есть микротравмы. Артем Резников

Оба соперника ожидают, что победа в Гран-при откроет новые возможности и станет толчком для триумфального возвращения к карьере профессионального бойца ММА.

Я развиваюсь и тренируюсь каждый день. Пока не рассматриваю других предложений, сейчас моя единственная цель – стать чемпионом Гран-при ACA. Если я выиграю, все лиги будут открыты для меня. Боец Резников

Призовой фонд Гран-при ACA составляет около 1 млн долларов. В случае победы Резников хочет порадовать родителей.

Моя мечта – купить квартиры себе и родителям. Они живут в городе Риддере, на расстоянии в 1200 км от Алматы. Я хочу, чтобы они жили рядом со мной. Боец MMA

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