Заместителем председателя КГД назначен Жаныбек Нуржанов

Жаныбек Нуржанов трудовую деятельность начал с 1989 года, работал на должностях налогового инспектора отдела налогообложения частной предпринимательской деятельности, старшего, ведущего налогового инспектора Налоговой инспекции Усть-Каменогорска, главного специалиста Департамента непроизводственных платежей Министерства государственных доходов, заместителя председателя Налогового комитета по Алматинскому району Астаны, председателя Налогового комитета по Актобе, начальника Налогового управления по Костанаю, заместителя руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области.

C июня 2019 года – директор Департамента налоговой методологии, с мая 2020 года – директор Департамента администрирования Комитета государственных доходов МФ РК.

С января 2021 года – руководитель Департамента государственных доходов по Павлодарской области.

Стаж госслужбы составляет 23 года.