16:32 25.04.2022
В Алматы под колесами авто погиб годовалый ребенок
Фото: Zakon.kz
Дорожно-транспортное происшествие произошло во дворе частного дома по улице Жапсарбаева в Алатауском районе, передает Zakon.kz.
Как рассказали в Департаменте полиции города Алматы, за рулем автомобиля Mitsubishi Delica находился 36-летний мужчина. Выезжавший со двора водитель не заметил малыша и переехал его на полном ходу. От полученных травм ребенок 2021 года рождения погиб на месте до приезда медиков.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 345, ч. 3 УК РК. Назначена экспертиза. Пресс-служба Департамента полиции города Алматы