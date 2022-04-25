В Алматы под колесами авто погиб годовалый ребенок

Как рассказали в Департаменте полиции города Алматы, за рулем автомобиля Mitsubishi Delica находился 36-летний мужчина. Выезжавший со двора водитель не заметил малыша и переехал его на полном ходу. От полученных травм ребенок 2021 года рождения погиб на месте до приезда медиков.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 345, ч. 3 УК РК. Назначена экспертиза. Пресс-служба Департамента полиции города Алматы