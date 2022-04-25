Весенний сезон озеленения в рамках BI Green продолжается

Благодаря движению за три года по всему Казахстану появилось более 25 тыс. новых деревьев.

Основной локацией озеленения стали бигвилли Nexpo, где высажено 130 крупномерных деревьев и аллея бигвилля «Поколение», которая пополнилась 70 новыми соснами. 20 взрослых елей также посадили на набережной рядом со строящимся ЖК Flagman.

Фото: BI Group

Эти виды деревьев являются самыми подходящими для климата Нур-Султана, так как хорошо переносят смену погодных условий и непривередливы к почве. Этой весной запланирована посадка еще более 200 зеленых насаждений.

Мы сегодня вышли всей семьей, чтобы принять участие в озеленении столицы. Очень рады, что такие мероприятия проходят по всему городу. Это полезно не только для окружающей среды, но и для нас, чтобы мы были близки с природой и занимались активным физическим трудом. Санжар, будущий житель бигвилля «Поколение»

Фото: BI Group

Впервые акция BI Green прошла в Атырау. На территории бигвилля Talan и ЖК Zaman высажено 20 кустарников белой акации, сирени и бульдонежи. Эти растения будут радовать жителей своим обильным цветением и красотой.

Фото: BI Group

На территории жилых комплексов Nova City, Sezim Qala Baqyt, «Времена года», «Сармат», «Номад» и Well House были организованы масштабные субботники.

Стоит отметить, что недавно компания BI Group объявила о своем отказе от использования бумаги в пользу цифровых носителей. К примеру, благодаря интеграции технологии блокчейн с онлайн-продажами, холдинг сэкономил 2 млн листов только на бумажных договорах купли-продажи, а это 200 деревьев.