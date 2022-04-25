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Законодательство РК
17:08 25.04.2022

Президент дал карт-бланш – адвокат об усилении роли омбудсмена

рк, омбудсмен, карт-бланш, президент, адвокат, мнение Фото: freepik
В Конституцию Казахстана вводится самостоятельная статья об уполномоченном по правам человека. Адвокат Абзал Бекбосынов прокомментировал корреспонденту Zakon.kz эти поправки в основной закон государства.

Поправки, предлагаемые экспертами рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, призваны закрепить неподотчетность омбудсмена государственным органам и должностным лицам, а также гарантии неприкосновенности уполномоченного по правам человека.

По словам юриста, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решительно принял этот закон с учетом положения в стране после январских событий.

Сейчас поступает много жалоб со стороны заключенных, лиц, не причастных к массовым беспорядкам, на правоохранительные, следственные органы. Наш президент специально поднял вопрос, чтобы уполномоченный по правам человека не был ограничен, находился в безопасности. Глава государства дал карт-бланш на осуществление деятельности омбудсмена.Абзал Бекбосынов

Адвокат добавил, что в дальнейшем любой человек сможет обращаться по поводу нарушения своих конституционных прав в Конституционный суд.

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22 апреля в Акорде под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Глава государства указал на важную роль поправок, касающихся обеспечения прав человека.

Серьезно усилится механизм защиты конституционных прав и свобод граждан. Считаю, что это приведет к повышению ответственности чиновников за качество принимаемых ими актов. На конституционном уровне устанавливаются полномочия и гарантии независимости уполномоченного по правам человека.Касым-Жомарт Токаев
Ирина Мишура
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