Президент дал карт-бланш – адвокат об усилении роли омбудсмена
Поправки, предлагаемые экспертами рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, призваны закрепить неподотчетность омбудсмена государственным органам и должностным лицам, а также гарантии неприкосновенности уполномоченного по правам человека.
По словам юриста, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решительно принял этот закон с учетом положения в стране после январских событий.
Сейчас поступает много жалоб со стороны заключенных, лиц, не причастных к массовым беспорядкам, на правоохранительные, следственные органы. Наш президент специально поднял вопрос, чтобы уполномоченный по правам человека не был ограничен, находился в безопасности. Глава государства дал карт-бланш на осуществление деятельности омбудсмена.Абзал Бекбосынов
Адвокат добавил, что в дальнейшем любой человек сможет обращаться по поводу нарушения своих конституционных прав в Конституционный суд.
22 апреля в Акорде под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Глава государства указал на важную роль поправок, касающихся обеспечения прав человека.
Серьезно усилится механизм защиты конституционных прав и свобод граждан. Считаю, что это приведет к повышению ответственности чиновников за качество принимаемых ими актов. На конституционном уровне устанавливаются полномочия и гарантии независимости уполномоченного по правам человека.Касым-Жомарт Токаев