Президент дал карт-бланш – адвокат об усилении роли омбудсмена

Поправки, предлагаемые экспертами рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, призваны закрепить неподотчетность омбудсмена государственным органам и должностным лицам, а также гарантии неприкосновенности уполномоченного по правам человека.

По словам юриста, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решительно принял этот закон с учетом положения в стране после январских событий.

Сейчас поступает много жалоб со стороны заключенных, лиц, не причастных к массовым беспорядкам, на правоохранительные, следственные органы. Наш президент специально поднял вопрос, чтобы уполномоченный по правам человека не был ограничен, находился в безопасности. Глава государства дал карт-бланш на осуществление деятельности омбудсмена. Абзал Бекбосынов

Адвокат добавил, что в дальнейшем любой человек сможет обращаться по поводу нарушения своих конституционных прав в Конституционный суд.

Новость по теме Казахстанцы смогут напрямую обращаться в Конституционный суд – Бакыт Нурмуханов

22 апреля в Акорде под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Глава государства указал на важную роль поправок, касающихся обеспечения прав человека.