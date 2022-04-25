Астролог рассказала о влиянии Луны на судьбу человека

Луна и Венера – это небесные тела с женской энергетикой. Луна отвечает за приливы и отливы, управляет водой, лимфой человека. Луна влияет на нашу психику и ум. Луна – это наша душа, а значит и наши эмоции. Астролог Римма Корнилова.

По мнению астролога, у каждого знака зодиака «своя» Луна. Если в гороскопе «слабая Луна», то это говорит о человеке, который эмоционально слаб.

Таким людям с трудом удается контролировать свои эмоции. У таких людей часто возникают эмоциональные качели, они могут часто плакать или смеяться. У них взрывной характер. Если в человеке преобладает «сильная Луна», то это говорит о большом наличии женской энергии, которая отвечает за повышенную эмоциональность. Римма Корнилова

Например, если «сильная Луна» преобладает у мужчины, то ее влияние дает сильному полу женские черты характера. Но это никак не сказывается на притягательности мужчины, говорит астролог.

Если Луна «сильная» и благоприятная, то такой человек будет очень приятный в общении, к таким обычно тянутся другие люди. Если Луна «слабая», то таким людям тяжелее выражать свои эмоции, они их прячут. Кстати говоря, у такого человека могут наблюдаться способности, например, в эзотерике, в ясновидении. Римма Корнилова

По мнению эксперта, чтобы гармонизировать эмоциональное состояние, нужно использовать духовные практики или заниматься йогой. Полезны будут любые водные процедуры.

В состоянии медитации легко попросить то, что тебе нужно. И желаемое исполнится, причем достаточно легко. Медитации благотворно влияют на наш ум, на восприятие мира. Римма Корнилова

Планирование новых и интересных дел, загадывание желаний лучше начинать в Новолуние либо в первые, или во вторые лунные сутки.