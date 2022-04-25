Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН о коммерческих спорах

Таким образом, Казахстан присоединился к соглашению о признании и исполнении на территории государств-участников международных соглашений.

Теперь стороны спора получают возможность обратиться в суд другой юрисдикции для признания мирового соглашения и его исполнения. Ранее такого механизма в Казахстане не было.

Согласно документу, приведение в исполнение мирового соглашения осуществляется согласно национальному законодательству. Порядок исполнения соглашений по результатам медиации предусмотрен положениями закона «О медиации» и Гражданского процессуального кодекса.

Действие конвенции распространяется только на международные коммерческие споры между двумя и более компаниями из разных стран-участниц. При этом статус конвенции выше законов и кодексов стран.

Казахстан подписал Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации 7 августа 2019 года в Сингапуре.