Курс доллара вырос на торгах

Объем торгов составил 49,79 млн долларов.

Средневзвешенный курс российского рубля также вырос и составил 6,07 тенге (+0,08). Объем торгов составил 1,017 млрд рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня достиг 68,24 тенге (-0,22). Объем торгов 7,5 млн юаней.

Курс евро составил 479,25 тенге (+1,45).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449-453,5 тенге, евро – по 480-488 тенге, российские рубли – по 5,3-5,75 тенге.