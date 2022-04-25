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17:15 25.04.2022

Курс доллара вырос на торгах

торги на бирже, курс доллара Фото: freepik
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,44 тенге, поднявшись на 4,35 тенге, передает Zakon.kz.

Объем торгов составил 49,79 млн долларов.

Средневзвешенный курс российского рубля также вырос и составил 6,07 тенге (+0,08). Объем торгов составил 1,017 млрд рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня достиг 68,24 тенге (-0,22). Объем торгов 7,5 млн юаней.

Курс евро составил 479,25 тенге (+1,45).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449-453,5 тенге, евро – по 480-488 тенге, российские рубли – по 5,3-5,75 тенге.

Лариса Черненко
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