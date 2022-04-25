Более 50 участков подтопило из-за ливня в Алматы

Основными причинами подтоплений, как отметили в ведомстве, являются забитые мусором или не справляющиеся с потоком воды арыки.

С раннего утра до обеда 25 апреля в Алматы шел сильный дождь.

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Также непогода бушевала в Туркестанской области, а в Карагандинской области выпал снег.

Кроме того, в Кызылординской области сильный ветер сорвал крыши с шести зданий.

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По прогнозам синоптиков, 26 апреля в Казахстане ожидаются сильные дожди, туман, усиление ветра, гроза, шквал.