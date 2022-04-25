Акчулаков назвал варианты газификации северных и восточных регионов Казахстана

Первый вариант – это газификация с Российской Федерацией в связи с тем, что северные и восточные территории находятся непосредственно вблизи России. Ориентировочно, потребление в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях составит на первом этапе порядка 2,7 млд кубометров газа в год. Для газификации по этому варианту необходимы маршруты, начиная с Барнаула, Рубцовска, далее на Семипалатинск и в Усть-Каменогорск, с ответвлением в Павлодар. Ориентировочно, такая линия составит порядка 1 тыс. км. Болат Акчулаков

Министр отметил, что на сегодняшний день российская сторона проводит расчеты. Ответы по ним обещали предоставить в течение мая. А детали, касающиеся цены и технических возможностей, озвучат к концу II квартала 2022 года.

Также у первого варианта есть подвариант, который подразумевает газификацию путем поставок сжиженного природного газа. Такой вариант существует, мы его рассматриваем. Но здесь необходимо отметить, что в таком варианте потребуется строительство значительной инфраструктуры, в связи с тем, что газ сжатый, его нужно будет декомплемировать или регазифицировать. Соответственно, это потребует дополнительных инвестиций, – добавил Болат Акчулаков.

Но и это не все варианты. Альтернативный – использование собственного газопровода «Сарыарка».

В настоящее время АО «Астанагаз КМГ» скорректировало технико-экономическое обоснование по строительству второго и третьего этапа магистрального газопровода, который предусматривает газификацию Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Мы ожидаем сейчас заключение госэкспертизы. Там по сроку получения ожидается, что это будет июнь 2022 года. Болат Акчулаков

При этом министр подчеркнул, что итоговый выбор будет основываться на надежности поставок, стабильности газоснабжения, приемлемой цене для потребителей, а также наличии ресурсной базы.