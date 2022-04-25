17:37 25.04.2022
Интерпол Казахстана задержал беглого контрабандиста
Фото: pexels
Сотрудники Нацбюро Интерпола МВД РК совместно с правоохранительными органами Кыргызстана в Бишкеке задержали гражданина Турции, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, он разыскивался за экономическую контрабанду драгоценных металлов через госграницу Казахстана на сумму более 488 млн тенге.
Преступная группа из граждан Турции и Казахстана организовала пересечение третьим лицом «стерильной зоны» Международного аэропорта Нур-Султана для вывоза контрабандой и без декларирования золота в особо крупном размере в Стамбул, – отмечено в сообщении.
Мужчина помещен под стражу, решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.