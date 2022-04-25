В краже телефонов на 2,7 млн тенге подозревают жителя Жамбылской области

С заявлением в Шуский районный отдел полиции обратился 29-летний местный житель. По его словам, из салона сотовой связи украли мобильные телефоны на сумму 2,7 млн тенге.

Правоохранители задержали 36-летнего жителя города Шу. Мужчина дал признательные показания. Начато досудебное расследование по ст. 188, ч. 3 УК РК «Кража».

Следствием установлено, что подозреваемый, взломав дверь магазина, проник внутрь и украл 25 сотовых телефонов разных марок. Часть техники изъята в виде вещественных доказательств.