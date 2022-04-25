Назначен вице-министр сельского хозяйства РК
Постановлением правительства Республики Казахстан Абулхаир Галымович Тамабек назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК, говорится в сообщении правительства РК.
Абулхаир Тамабек родился 5 июля 1994 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Высшая школа бизнеса – Национальный университет Луиса, WSB-NLU, Польша (2015), специальность «Менеджмент»;
Академия государственного управления при президенте Республики Казахстан (2019), специальность «Государственное и местное управление».
Трудовой стаж:
инспектор отдела кадров ТОО «Даке барлау», Алматы (2011);
эксперт, руководитель службы управления персоналом и документооборота Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК;
руководитель службы управления персоналом и документооборота Комитета по государственным материальным резервам Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК;
руководитель службы управления персоналом и документооборота Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики РК;
главный эксперт Управления кадровой работы Департамента управления человеческими ресурсами Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (11.2019 – 01.2020);
руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области (с 01.2020).