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Законодательство РК
18:32 25.04.2022

Назначен вице-министр сельского хозяйства РК

Назначение Фото: Telegram/Қазақстан Үкіметі
Им стал Абулхаир Тамабек, передает Zakon.kz.

Постановлением правительства Республики Казахстан Абулхаир Галымович Тамабек назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК, говорится в сообщении правительства РК.

Абулхаир Тамабек родился 5 июля 1994 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Высшая школа бизнеса – Национальный университет Луиса, WSB-NLU, Польша (2015), специальность «Менеджмент»;

  • Академия государственного управления при президенте Республики Казахстан (2019), специальность «Государственное и местное управление».

Трудовой стаж:

  • инспектор отдела кадров ТОО «Даке барлау», Алматы (2011);

  • эксперт, руководитель службы управления персоналом и документооборота Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК;

  • руководитель службы управления персоналом и документооборота Комитета по государственным материальным резервам Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК;

  • руководитель службы управления персоналом и документооборота Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики РК;

  • главный эксперт Управления кадровой работы Департамента управления человеческими ресурсами Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (11.2019 – 01.2020);

  • руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области (с 01.2020).

Константин Вноровский
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