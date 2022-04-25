Назначен вице-министр сельского хозяйства РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Абулхаир Галымович Тамабек назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК, говорится в сообщении правительства РК.

Абулхаир Тамабек родился 5 июля 1994 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Академия государственного управления при президенте Республики Казахстан (2019), специальность «Государственное и местное управление».

Трудовой стаж:

инспектор отдела кадров ТОО «Даке барлау», Алматы (2011);

эксперт, руководитель службы управления персоналом и документооборота Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК;

руководитель службы управления персоналом и документооборота Комитета по государственным материальным резервам Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК;

руководитель службы управления персоналом и документооборота Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики РК;

главный эксперт Управления кадровой работы Департамента управления человеческими ресурсами Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (11.2019 – 01.2020);