19:34 25.04.2022
Ролик со стрельбой в Таразе прокомментировали в КНБ
Фото: Zakon.kz
В КНБ дали комментарий относительно распространяемого в Сети ролика, на котором предположительно запечатлен момент нападения на здание Департамента КНБ в Таразе во время январских событий, сообщает Zakon.kz.
Видео опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев.
Перестрелка вооруженных лиц, запечатленная на видеокадрах, распространенных в социальных сетях, произошла в ночь с 5 на 6 января 2022 года в городе Таразе, когда группа численностью до 350 человек с применением огнестрельного оружия пыталась захватить здание Департамента КНБ по Жамбылской области. Пресс-служба КНБ РК
В ходе обороны от полученных огнестрельных ранений погиб начальник отдела Антитеррористического центра департамента подполковник Дастан Адильбай.
По данным фактам проводится досудебное расследование.