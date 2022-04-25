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Законодательство РК
19:34 25.04.2022

Ролик со стрельбой в Таразе прокомментировали в КНБ

Штурм здания КНБ в Таразе Фото: Zakon.kz
В КНБ дали комментарий относительно распространяемого в Сети ролика, на котором предположительно запечатлен момент нападения на здание Департамента КНБ в Таразе во время январских событий, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев.

Перестрелка вооруженных лиц, запечатленная на видеокадрах, распространенных в социальных сетях, произошла в ночь с 5 на 6 января 2022 года в городе Таразе, когда группа численностью до 350 человек с применением огнестрельного оружия пыталась захватить здание Департамента КНБ по Жамбылской области. Пресс-служба КНБ РК

В ходе обороны от полученных огнестрельных ранений погиб начальник отдела Антитеррористического центра департамента подполковник Дастан Адильбай.

По данным фактам проводится досудебное расследование.

Константин Вноровский
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