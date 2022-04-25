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20:44 25.04.2022

Еще один участок улицы перекроют в Нур-Султане

Перекрытие улицы Фото: Zakon.kz
С 25 по 27 апреля будет проводиться ремонт дороги по улице Герцена в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана по согласованию с Управлением административной полиции столичного ДП в целях обеспечения безопасности дорожного движения уведомляет о начале работ по ул. Герцена, передает официальный сайт столичного акимата.

В связи с этим с 25 по 27 апреля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от ул. Дуйсенбаева до ул. Окжетпес.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ. Пресс-служба Управления транспорта и развития ДТИ Нур-Султана

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