Еще один участок улицы перекроют в Нур-Султане

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана по согласованию с Управлением административной полиции столичного ДП в целях обеспечения безопасности дорожного движения уведомляет о начале работ по ул. Герцена, передает официальный сайт столичного акимата.

В связи с этим с 25 по 27 апреля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от ул. Дуйсенбаева до ул. Окжетпес.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ. Пресс-служба Управления транспорта и развития ДТИ Нур-Султана