20:44 25.04.2022
Еще один участок улицы перекроют в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
С 25 по 27 апреля будет проводиться ремонт дороги по улице Герцена в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана по согласованию с Управлением административной полиции столичного ДП в целях обеспечения безопасности дорожного движения уведомляет о начале работ по ул. Герцена, передает официальный сайт столичного акимата.
В связи с этим с 25 по 27 апреля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от ул. Дуйсенбаева до ул. Окжетпес.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ. Пресс-служба Управления транспорта и развития ДТИ Нур-Султана
Участок улицы Обаган в столице временно перекрыт
Новость по теме