Ситуация в Украине: США проведут учения для ВСУ, в Киеве переименовывают улицы

В Австрии подтвердили, что Евросоюз до 2027 года намерен отказаться от российского газа. Власти страны считают такую цель очень амбициозной.

Премьер Польши отметил, что в Европе «слишком быстро найдутся те, кто захочет прерванные цепочки с Россией восстановить».

Москва требует от Вашингтона, чтобы США перестали поставлять в Украину вооружение. Вашингтону была передана нота.

Посетившие Киев госсекретарь США Блинкен и министр обороны Остин обещали предоставить Украине «прямой и непрямой военной помощи» на сумму свыше 700 млн долларов.

В СБУ отреагировали на сообщение ФСБ РФ о причастности украинского ведомства к подготовке убийства российского журналиста Соловьева. В Службе безопасности заявили, что таких планов у них не было.

Украина продолжает призывать ЕС ввести эмбарго на импорт нефти из РФ. При этом глава МИД Кулеба призвал страны Запада не дать России найти пути обхода уже введенных ограничений.

Торгово-промышленная палата ФРГ назвала катастрофой возможное эмбарго на газ из России. Это будет намного сложнее последствий пандемии, отметил генеральный директор DIHK Мартин Ванслебен.

В Киеве планируют переименовать почти 300 улиц и других объектов, которые названы в честь российских писателей, художников, ученых и других деятелей, а также, если их названия произошли от российских или белорусских городов.