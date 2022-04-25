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21:53 25.04.2022

Ситуация в Украине: США проведут учения для ВСУ, в Киеве переименовывают улицы

Ситуация в Украине 25 апреля Фото: unsplash
Посетившие Киев госсекретарь США Блинкен и министр обороны Остин обещали предоставить Украине «прямой и непрямой военной помощи» еще на свыше 700 млн долларов. Торгово-промышленная палата ФРГ назвала катастрофой возможное эмбарго на газ из России, передает Zakon.kz.

  • В Австрии подтвердили, что Евросоюз до 2027 года намерен отказаться от российского газа. Власти страны считают такую цель очень амбициозной.

  • Премьер Польши отметил, что в Европе «слишком быстро найдутся те, кто захочет прерванные цепочки с Россией восстановить».

  • Москва требует от Вашингтона, чтобы США перестали поставлять в Украину вооружение. Вашингтону была передана нота.

  • Посетившие Киев госсекретарь США Блинкен и министр обороны Остин обещали предоставить Украине «прямой и непрямой военной помощи» на сумму свыше 700 млн долларов.

  • В СБУ отреагировали на сообщение ФСБ РФ о причастности украинского ведомства к подготовке убийства российского журналиста Соловьева. В Службе безопасности заявили, что таких планов у них не было.

  • Украина продолжает призывать ЕС ввести эмбарго на импорт нефти из РФ. При этом глава МИД Кулеба призвал страны Запада не дать России найти пути обхода уже введенных ограничений.

  • Торгово-промышленная палата ФРГ назвала катастрофой возможное эмбарго на газ из России. Это будет намного сложнее последствий пандемии, отметил генеральный директор DIHK Мартин Ванслебен.

  • В Киеве планируют переименовать почти 300 улиц и других объектов, которые названы в честь российских писателей, художников, ученых и других деятелей, а также, если их названия произошли от российских или белорусских городов.

  • Минобороны США расширит учения для украинских военнослужащих по использованию нового для них вооружения, которое передается в рамках западной военной программы.

Константин Вноровский
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