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22:02 25.04.2022

Новые станции метро и транспортная развязка – в Алматы принят план развития

Развитие инфраструктуры города Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Строительство третьей очереди первой линии городского метрополитена рассмотрела администрация города Алматы, сообщает Zakon.kz.

На состоявшейся в Алматы 25 апреля внеочередной сессии маслихата был принят проект плана развития транспортной инфраструктуры города Алматы.

Предусмотрено строительство:

  • третьей очереди первой линии метрополитена – от станции «Калкаман» до рынка «Барлык» протяженностью 5,2 км;

  • транспортной развязки – ул. Саина – ул. Монке би (Акын Сара);

  • дорог протяженностью 140,4 км в восьми микрорайонах города – мкр. Шапагат, Боралдай, Теректы, Рахат-Мадениет, Шугыла, Акжар, Маяк, Мадениет;

  • пробивки 10 магистральных улиц протяженностью 39,7 км.

Константин Вноровский
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