22:02 25.04.2022
Новые станции метро и транспортная развязка – в Алматы принят план развития
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Строительство третьей очереди первой линии городского метрополитена рассмотрела администрация города Алматы, сообщает Zakon.kz.
На состоявшейся в Алматы 25 апреля внеочередной сессии маслихата был принят проект плана развития транспортной инфраструктуры города Алматы.
Предусмотрено строительство:
третьей очереди первой линии метрополитена – от станции «Калкаман» до рынка «Барлык» протяженностью 5,2 км;
транспортной развязки – ул. Саина – ул. Монке би (Акын Сара);
дорог протяженностью 140,4 км в восьми микрорайонах города – мкр. Шапагат, Боралдай, Теректы, Рахат-Мадениет, Шугыла, Акжар, Маяк, Мадениет;
пробивки 10 магистральных улиц протяженностью 39,7 км.