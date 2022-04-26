06:28 26.04.2022
Великобритания вводит очередной пакет санкций против России
Фото: pixabay
Новые антироссийские санкции Великобритании коснутся экспорта некоторых групп товаров и технологий, сообщает Zakon.kz.
В министерстве внешней торговли Великобритании объявили о введении очередного пакета ограничительных мер в отношении России, которые на этот раз коснутся экспорта некоторых групп товаров и технологий, сообщает «Московский комсомолец».
В частности, под запрет на экспорт попадут товары и технологии, которые Москва теоретически сможет использовать против Киева.
Британия объявляет о запрете на экспорт продукции и технологий, которые могут использоваться Россией для угнетения героического народа Украины.Министерство внешней торговли Великобритании
Уточняется, что продукция, на которую распространяется запрет, может включать оборудование для осуществления прослушивания и наблюдения.