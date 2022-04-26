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06:28 26.04.2022

Великобритания вводит очередной пакет санкций против России

Санкции против России Фото: pixabay
Новые антироссийские санкции Великобритании коснутся экспорта некоторых групп товаров и технологий, сообщает Zakon.kz.

В министерстве внешней торговли Великобритании объявили о введении очередного пакета ограничительных мер в отношении России, которые на этот раз коснутся экспорта некоторых групп товаров и технологий, сообщает «Московский комсомолец».

В частности, под запрет на экспорт попадут товары и технологии, которые Москва теоретически сможет использовать против Киева.

Британия объявляет о запрете на экспорт продукции и технологий, которые могут использоваться Россией для угнетения героического народа Украины.Министерство внешней торговли Великобритании

Уточняется, что продукция, на которую распространяется запрет, может включать оборудование для осуществления прослушивания и наблюдения.

Данияр Кунафин
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