Великобритания вводит очередной пакет санкций против России

В министерстве внешней торговли Великобритании объявили о введении очередного пакета ограничительных мер в отношении России, которые на этот раз коснутся экспорта некоторых групп товаров и технологий, сообщает «Московский комсомолец».

В частности, под запрет на экспорт попадут товары и технологии, которые Москва теоретически сможет использовать против Киева.

Британия объявляет о запрете на экспорт продукции и технологий, которые могут использоваться Россией для угнетения героического народа Украины. Министерство внешней торговли Великобритании

Уточняется, что продукция, на которую распространяется запрет, может включать оборудование для осуществления прослушивания и наблюдения.