В ООН призвали США разблокировать активы Афганистана

Независимые эксперты ООН по правам человека призвали власти Соединенных Штатов приостановить замораживание активов Центрального банка Афганистана, говорится в заявлении экспертов ООН.

Банк Da Afghanistan располагает заблокированными резервами на сумму более 7 млрд долларов, которые могут быть использованы для оказания крайне необходимой гуманитарной помощи десяткам миллионов людей в Афганистане.

В феврале президент США Джо Байден издал указ о продолжении блокировки средств. Часть из них направили на цели внутри США.

Серьезно обеспокоенные гуманитарным кризисом в Афганистане, эксперты добавили, что он «подвергает серьезному риску жизни более половины населения страны».

Независимые эксперты призвали государства пересмотреть любые принятые односторонние меры и устранить все препятствия в предоставлении необходимой финансовой и гуманитарной помощи.

Согласно международным оценкам, в настоящее время в Афганистане проживает самое большое в мире число людей, испытывающих чрезвычайную нехватку продовольствия: более 23 млн человек нуждаются в помощи, примерно 95% населения потребляют недостаточное количество продовольствия.

По мнению экспертов, февральский указ президента США может «усугубить атмосферу неопределенности, что лишит афганцев доступа к основным гуманитарным товарам».