08:40 26.04.2022
86 казахстанцев продолжают лечиться от КВИ в стационарах
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали восемь новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 26 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1665 человек (804 КВИ+ и 861 КВИ-), из них:
в стационарах – 86,
на амбулаторном уровне – 1579.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 9,
в состоянии крайней степени тяжести – 0,
на аппарате ИВЛ – 1.
Фото: Минздрав РК