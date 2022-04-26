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08:40 26.04.2022

86 казахстанцев продолжают лечиться от КВИ в стационарах

Коронавирус Казахстан 26 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали восемь новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 26 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1665 человек (804 КВИ+ и 861 КВИ-), из них:

  • в стационарах – 86,

  • на амбулаторном уровне – 1579.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 9,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 0,

  • на аппарате ИВЛ – 1.

Коронавирус Казахстан

Фото: Минздрав РК

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