86 казахстанцев продолжают лечиться от КВИ в стационарах

На 26 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1665 человек (804 КВИ+ и 861 КВИ-), из них:

в стационарах – 86,

на амбулаторном уровне – 1579.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 9,

в состоянии крайней степени тяжести – 0,

на аппарате ИВЛ – 1.