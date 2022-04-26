Астрологи рассказали, кому снятся вещие сны

В беседе с интернет-изданием «Пятый канал» астролог Катрин AstroKat перечислила знаки зодиака, представителям которых снятся вещие сны. В Топ-4 вошли рожденные под такими знаками, как Рак, Скорпион, Рыбы и Овен.

Появившиеся на свет в определенные месяцы обладают таинственным даром предвидеть как глобальные события, так и изменения на личном фронте. Сильнейшей связью с тонкими мирами обладают представители водной стихии, они с рождения наделены невероятной сверхинтуицией. Исключение из правил — один огненный знак. Астролог Катрин AstroKat

Рак. Представители этого знака очень преданны и эмоциональны, их ценность — семья и их близкие.

Ракам часто снятся судьбоносные события будущего, которые касаются как их самих, так и членов семьи либо друзей. Нередко вещие сны могут приходить задолго до самого события, при этом очень ярко врезаясь в память. Ракам стоит чаще прислушиваться к интуиции, а увиденные пророчества эксперт рекомендовала заносить в заведенный по этому случаю дневник сновидений.

Раки также славятся тенденцией планировать свое будущее, опираясь на свои внутренние ощущения, и, конечно, вещие сны, — уточнила эксперт по звездам.

Скорпион. Рожденные под этим созвездием часто предчувствуют предстоящие значительные события.

Они способны достаточно длительное время находиться в напряжении, не упуская при этом важные детали. В этом знаке зачастую сильно выражены артистические таланты, которые они впитывают с молоком матери. Скорпионы способны разглядеть предстоящую беду, а также увидеть во сне верное решение для достижения собственных целей.

К Скорпионам часто в сновидениях приходят умершие родственники или близкие друзья, — пояснила астролог.

Рыбы полны таинственности и глубины — они, словно сканер, способны сразу определить сущность стоящего перед ними человека, чем часто пользуются при выборе близких людей, сверяясь со своими внутренними ощущениями.

Сверхинтуитивность этого знака зодиака позволяет не только видеть вещие сны, но и умело их трактовать без сонников и дополнительных инструментов, — отметила эксперт по звездам.

Овен. Представитель этой огненной стихии является еще одним знаком, к которому часто приходят вещие сны.

Овну могут присниться пророчества мирового масштаба. Единственное упущение — Овны могут не придавать значения пришедшим к ним откровениям, быстро переключая свое внимание на что-то более захватывающее.

Пророческие сновидения могут навещать и представителей остальных знаков зодиака: гиперчувствительность зависит в том числе от расположения звезд на момент рождения человека и является всего лишь частью личности, — рассказала астролог.

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