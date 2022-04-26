Из-за задержки ремонта дорог в ЗКО уволен директор филиала Qazavtojol

За несвоевременное выполнение поручения главы государства по ремонту дорог в Западно-Казахстанской области уволен директор филиала АО «НК «Qazavtojol» в ЗКО Амир Каримбаев. Пресс-служба МИИР РК

Меры административного характера применены в отношении ряда руководящих работников и специалистов центрального аппарата Qaj и Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Ранее по этой же причине от должности был отстранен вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что виновные в срыве установленных сроков ремонта дорог в Западном Казахстане должны быть наказаны. Еще в 2019 году президент назвал одной из ключевых задач модернизацию транспортно-логистического потенциала ЗКО, в котором 70% дорог находятся в плачевном состоянии.