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Законодательство РК
09:39 26.04.2022

Из-за задержки ремонта дорог в ЗКО уволен директор филиала Qazavtojol

дорога Фото: Zakon.kz
Директор филиала АО «НК «Qazavtojol» в ЗКО Амир Каримбаев понес ответственность за несвоевременный ремонт дорог. Об этом сообщили в пресс-службе МИИР РК, передает Zakon.kz.
За несвоевременное выполнение поручения главы государства по ремонту дорог в Западно-Казахстанской области уволен директор филиала АО «НК «Qazavtojol» в ЗКО Амир Каримбаев.Пресс-служба МИИР РК

Меры административного характера применены в отношении ряда руководящих работников и специалистов центрального аппарата Qaj и Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Ранее по этой же причине от должности был отстранен вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что виновные в срыве установленных сроков ремонта дорог в Западном Казахстане должны быть наказаны. Еще в 2019 году президент назвал одной из ключевых задач модернизацию транспортно-логистического потенциала ЗКО, в котором 70% дорог находятся в плачевном состоянии.

Ирина Лукичева
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