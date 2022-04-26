Психологи назвали привычки, которые мешают человеку быть счастливым

Как сообщает портал «Доктор Питер», есть психологические установки, которые мешают людям обрести счастье.

Нельзя думать, что вы достойны любви, только когда делаете что-то лучше других. При такой установке человек превращается в белку в колесе. Он теряет возможность радоваться мелочам: пению птиц, солнечным лучам, спокойному вечеру.

В этом случае способны помочь избавление от когнитивной ошибки долженствования «я обязан всегда быть лучше других» и работа с глубинным убеждением.

Это лишь один вид неадекватной реальности самооценки, но их может быть больше – кто-то в процессе взросления уясняет, что любить (уважать) его могут лишь за страдания, за бесконечный труд, за угождение другим людям и так далее. Психолог Петр Галигабаров

По словам психолога, часто человек придумывает другого себя.

Социальные сети, модные блогеры, модели и навязанный фотошоп заставляют людей сомневаться в себе. Но вы должны понять то, что с вами все в порядке – именно такими, какие вы есть. Если вам кажется, что на вас смотрят и думают, что вы не такая модная, или не такой успешный, возможно, воображение настолько исказило ваш образ собственного я, что вы перестали видеть вещи в реальном свете. Постоянное разочарование – это признак того, что цели, которые мы ставим, нереальны, а наше представление о себе неадекватно. Психолог Юлия Чуприкова

Больше всех мучаются и страдают люди, которые из кожи лезут вон, стремясь доказать себе и другим, что они не такие, какие есть на самом деле.

Также люди часто завышают значимость проблемы.

Иногда человек придает слишком большое значение вещам, событиям, из-за чего заставляет себя волноваться, переживать, начинает себя накручивать. В основном, те, кто имеет повышенное давление, живут в формате «ох! и ах!» К событиям надо относиться так, как будто бы мимо пролетел воробей. Было и было, случилось, да, кто-то ушел, кто-то остался. Психолог Юлия Чуприкова

Все события нас чему-то учат, надо просто сделать вывод и идти дальше.

По словам эксперта, часто люди имеют привычку переворачивать все с ног на голову.

Многие врачи убеждены, что главная причина неврозов – «путаница» в информационном потоке нашей нервной системы. Вы не в состоянии реагировать как следует, если информация, на которую вы опираетесь в своих действиях, неверна или искажена. Чтобы эффективно разделаться с проблемой, вы должны иметь определенное представление о ее истинном характере. В большинстве случаев в основе возникновения конфликтов между людьми лежит неправильное понимание, недоразумение. Психолог Юлия Чуприкова

Очень часто возникает недоразумение, когда человек к фактам добавляет собственное мнение и в итоге приходит к неверному заключению.

Психолог считает, что ликвидировать подобное недоразумение и стать счастливее можно, если не воспринимать многие действия как личное оскорбление, а просто спокойно проанализировать ситуацию.

По словам Юлии Чуприковой, у многих есть сопротивление к принятию.

Признавать, в чем ваша проблема, ваша ошибка, важно для того, чтобы принять трудные и неожиданные жизненные события и преодолеть их. Людям, которые склонны зацикливаться на вопросах: «Почему это случилось со мной?» «Почему я прохожу через это?», труднее принимать происходящее. Психотерапевт Ниро Фелисиано

Эксперт советует эти вопросы заменить на другие. Они позволят не застревать в негативе, выбраться из сложных обстоятельств и почувствовать себя счастливым:

Как я могу двигаться вперед?

Что я могу извлечь из этого?

Каковы мои сильные стороны даже в этих трудных обстоятельствах?

К кому я могу обратиться за поддержкой или поговорить с тем, кто может меня понять?

Что надо изменить в себе, чтобы почувствовать себя счастливым?

Для начала стоит разобраться со своим мышлением. Понаблюдать за мыслями, ведь они влияют на эмоции и на поведение, сформировавшее несчастливые привычки.

Если взять за основу нейрофизиологию и добавить поведенческую терапию, то придется вносить конкретные изменения в свой стиль жизни. Например, перфекционистам свойственно строить глобальные планы и прокрастинировать по пути к их реализации. В таком случае важно научиться разбивать цели на маленькие шаги и учить мозг радоваться каждому. Психолог Петр Галигабаров

Ежедневная практика благодарности также позволяет перенастроить привычку мыслить несчастливо на новый, гармоничный лад.

По словам психолога Петра Галигабарова, если же вы вообще не помните, когда были счастливы, получали удовольствие от жизни – лучше пообщаться со специалистом на предмет наличия дистимии (это хроническое расстройство настроения).

Часто люди с высокоактивной депрессией живут в плену предубеждений, будто не испытывать радость – это нормально, у всех так. Не у всех! Наш мозг млекопитающего предусмотрел инструменты для стимулирования выживания через счастье. Психолог Петр Галигабаров

Как отмечает психолог Юлия Чуприкова, весь секрет удовлетворяющей вас жизни сводится к необходимости иметь адекватное и реалистическое представление о себе, с которым вы можете жить.

Вам нужно проникнуться здоровым уважением к самому себе, найти образ собственного я, который вам приемлем, которому вы можете доверять, которого вам не нужно стыдиться и который вы в состоянии без всякого стеснения творчески развивать, вместо того чтобы скрывать и маскировать. Ваш образ собственного я должен соответствовать реальности, чтобы позволить вам функционировать в реальном мире. Вы должны хорошо знать самого себя, быть честными по отношению как к своим достоинствам, так и к своим недостаткам. Психолог Юлия Чуприкова