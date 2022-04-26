План импортозамещения представили в правительстве Казахстана

Проведен анализ текущих возможностей и перспектив развития обрабатывающей промышленности. Анализ проводился с акцентом на импортозамещение рынка готовой продукцией и перспективу наращивания экспортного потенциала, учтены такие аспекты, как наличие сырьевой базы, экологическое регулирование, кадровые компетенции и инфраструктура. Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев

По словам главы МИИР, был изучен опыт других стран, которые уже провели эффективную работу по снижению уровня импортозависимости, изучив их основные программы и стратегии внутристрановой ценности. В результате выработан триединый подход и определены три группы товарных позиций:

товары с высокой готовностью импортозамещения, по которым уже имеется производство, но нужно обеспечить таких производителей сырьем, финансированием, кадрами и долгосрочными контрактами; товары со средней готовностью импортозамещения, где имеется определенная компетенция и готовые инвесторы для запуска необходимых производств; товары с низкой готовностью импортозамещения. В основном, это высокотехнологические товары, для производства которых необходимо создать условия с перспективой на будущее.

Согласно данным МИИР, общая сумма импорта обрабатывающей промышленности по итогам 2021 года составила 38,3 млрд долларов. Порядка 32 млрд долларов приходится на отрасли, курируемые МИИР.

Нами сформирован пул инвестиционных проектов в отраслях обрабатывающей промышленности, которые направлены и на замещение импорта, и на экспорт готовой продукции. Перечень включает в себя порядка 700 проектов, из которых 286 – ключевые импортозамещающие проекты. Ко второй группе, то есть к товарам со средней готовностью импортозамещения, относятся 95 проектов – по ним у нас есть инициаторы. По третьей группе определены товары для реализации 36 нишевых проектов – по ним ведется активный поиск инвесторов. Каирбек Ускенбаев

Министр добавил, что после заявления в СМИ о перечне импортозамещающих проектов много активных предпринимателей обратилось в министерство с желанием попасть в данный пул проектов. На сегодня через call-центр с ними проводится необходимая консультационная работа.

По словам главы МИИР, в этом году будет введено 165 проектов, остальные 498 проектов будут реализованы с 2023 по 2026 год. Общий объем инвестиций реализуемых в этом году проектов составляет 1,7 трлн тенге. Самые капиталоемкие проекты на сумму 820 млрд тенге будут реализованы в Атырауской области, несмотря на малое количество проектов (всего пять), инвестиции на одно рабочее место составляют 1 млрд тенге. Наименьший объем инвестиций на Павлодарскую область – 7,4 млрд тенге.

При выходе на полную мощность эти проекты произведут продукцию на 2,5 трлн тенге, и общий объем их экспорта составит 3,6 млрд долларов. Ключевыми проектами этого года являются строительство завода по производству пропилена в Атырауской области, завод по производству автомобильных шин в Карагандинской области, золотоизвлекательная фабрика в Акмолинской области и нефтеперерабатывающий завод в Туркестанской области. Каирбек Ускенбаев

Согласно прогнозам МИИР, планируется 100% импортозамещение по таким товарным позициям, как керамические плиты, автоклавный газоблок, теплоизоляционные материалы, сэндвич-панели.

Кроме того, будут созданы производства новых товаров, ранее не производимых в стране, таких как санфаянс, межкомнатные двери, ЛДСП, напольные покрытия.

Также ожидается выход на второе место в мировом экспорте ферросплавов, сокращение импорта стали на 75%, повышение переработки хлопка до 100%-ного показателя, а также импортозамещение напольных покрытий и геосинтетики на 25%.