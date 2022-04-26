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Законодательство РК
10:51 26.04.2022

Осужден бывший финансовый директор ТОО «Kcell Solutions»

алматы, ТОО «Kcell Solutions», бывший финансовый директор, суд, приговор Фото: Zakon.kz
Территориальным департаментом АФМ по Алматы завершено досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО «Kcell Solutions», который подделывал финансовые документы и незаконно выписывал себе авансы, передает Zakon.kz.
В 2018-2021 годы осужденный похитил денежные средства путем перечисления на расчетные счета пяти компаний, а также незаконно выписал себе более 467 млн тенге.Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве уточнили, что похищенные денежные средства бывший финансовый директор компании проигрывал в букмекерских конторах Алматы.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с лишением права занимать руководящие должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет.Пресс-служба АФМ РК

Динара Халдарова
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