Осужден бывший финансовый директор ТОО «Kcell Solutions»

В 2018-2021 годы осужденный похитил денежные средства путем перечисления на расчетные счета пяти компаний, а также незаконно выписал себе более 467 млн тенге. Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве уточнили, что похищенные денежные средства бывший финансовый директор компании проигрывал в букмекерских конторах Алматы.